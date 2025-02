Terzotemponapoli.com - Del Genio: ”Secondo tempo del Napoli avvilente. Bisogna difendere la posizione Champions”

Del: ”si rilancia e fa una grande partita con l’Inter, allora si può pensare ad altro. In questo momentopensare alaperché la squadra sembra totalmente scarica”Nel corso dello speciale ‘4-4-2’ del post Como-, su Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista Paolo Del. Queste le sue parole:“Primonon male, reazione dopo l’autogol di Rrahmani, discreta gestione della partita. Nel primoComo mai pericoloso, non era mai arrivato dalle parti di Meret.scomparso, non in grado di superare la metà campo, prima e dopo i cambi. Direi!Del: “Poi ci sono state quelle due occasioni di McTominay e Anguissa, ma non possiamo pensare che ogni volta che tirano in porta facciano gol”Hanno già risolto tanto il problema della poca pericolosità dei nostri attaccanti.