Degrado nei mercati scoperti nelle vie del centro. Nel mirino del Municipio 1 le bancarelle di Papiniano

Milano – Iinfiniscono neldel1. Parliamo delle aree convie Cesariano, San Marco,, Porta Nuova, Calatafimi, Largo Quinto Alpini e, appena fuori dalla Cerchia dei Bastioni, in via Crema e a Pagano. La Giunta del “parlamentino", presieduta da Mattia Abdu, in una delibera, lancia la seguente proposta sul fronte della disciplina e dei controlli dei: “Di rilevante interesse risulta la possibile reintroduzione in ciascuno deicomunali la figura del “Vigile di mercato”, integrando anche quanto già sperimentato in passato”. Il1 pensa a “una figura riconosciuta e specificamente assegnata a ciascuno deiche mira a garantire – in ottica collaborativa e preventiva – un monitoraggio costante e permanente sul singolo mercato per meglio affrontare i diversi problemi emersi e comuni a tutti ia prescindere dalle singole specificità: ad esempio, il rispetto della normativa commerciale, il contrasto all’abusivismo, il controllo del corretto smaltimento dei rifiuti e della pulizia a fine operazioni, della sosta non disciplinata nei pressi del mercato e l’attenzione alle segnalazioni dei cittadini”.