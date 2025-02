Chietitoday.it - Debutto da urlo per Andrea Iannone al Mondiale Superbike: doppio podio!

Chi ben comincia è a metà dell'opera. E chi ben comincia fa capire a tutti che per l'iride bisogna fare i conti con il campione di Vasto. Ottima giornata conclusiva del Round 1 per il Team Go Eleven e in particolare persul tracciato di Phillip Island, prima tappa del World Sbk.