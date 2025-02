Torinotoday.it - Debiti insostenibili, nel Torinese boom di richieste di ristrutturazione delle imprese

Leggi su Torinotoday.it

Fallimento? No, grazie. Sono sempre di più leche si rivolgono alle Camere di Commercio per cercare di risolvere i problemi finanziari e di liquidità prima che diventino irreversibili e si debbano portare i libri in Tribunale. Lo dimostrano i numeri sulle procedure di composizione.