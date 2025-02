Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima ha svelato dei dettagli inediti sul nuovo trailer

Leggi su Game-experience.it

ha rivelato nuovisuldi2: On The, confermando che il montaggio è quasi terminato. Attraverso un messaggio su X, il celebre game designer ha spiegato che questa volta il processo di editing ruota attorno alla musica, creando un approccio diverso rispetto al precedentemostrato durante lo State of Play del 2024, che si basava su alcune cutscene selezionate.Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale per la pubblicazione del, un’occasione plausibile potrebbe essere il 9 marzo, quandoProductions terrà un panel speciale su2 al SXSW 2025 di Austin. Inoltre, dato che il gioco è stato recentemente classificato in Brasile e Corea del Sud, non è da escludere che durante l’evento venga annunciata anche la data di uscita ufficiale.