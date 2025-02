Inter-news.it - De Laurentiis: «Siamo il Napoli, il -1 dall’Inter non ci preoccupa!»

Deprova subito a reagire dopo la sconfitta dela Como, che ha regalato la vetta della classifica all’Inter di Simone Inzaghi. Un post sicuramente di sfida.LA RISPOSTA – Ilha perso a Como regalando anche la vetta solitaria della classifica all’Inter, in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo al Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha già parlato a DAZN nel post partita lamentando in particolare le crepe mentali della sua squadra e al contempo anche la troppa pressione. Ad accompagnare le dichiarazioni ci ha pensato anche il presidente e patron delAurelio De. ADL, tramite il suo profilo ufficiale su X, ha voluto subito rispondere alla sconfitta degli azzurri al Sinigaglia lanciando la sfida all’Inter capolista. Queste le sue parole: «Non è un punto in menoche ci deve spaventare.