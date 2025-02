Ilgiorno.it - Ddl Sicurezza 2.000 in corteo: "No zone rosse"

Il numero delle persone in strada è cresciuto col passare dei minuti, fino a raggiungere quota duemila. Tanti erano ieri alorganizzato da centri sociali e realtà antagoniste per protestare contro il ddle l’istituzione delle "" in alcune aree della città; all’iniziativa, partita poco dopo le 15 in piazza XXIV Maggio e terminata in piazzale Lodi, hanno preso parte anche i filopalestinesi che si ritrovano abitualmente il sabato pomeriggio e un drappello di una ventina di anarchici. Lungo il tragitto, che si è snodato tra il Ticinese e la circonvallazione interna, alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni, esploso petardi e lasciato scritte contro le forze dell’ordine in riferimento alla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml (c’era anche la fidanzata nelle prime file, accanto al furgone di testa).