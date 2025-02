Danza Recollecting of a Falling | 30 anni di Spellbound a Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 23 feb. (askanews) – Trent’di creazioni e produzioni che hanno girato ogni continente, fra importanti teatri, istituzioni culturali e festival di assoluto prestigio. Trent’di visioni sempre contraddistinte da uno sguardo e una linea d’azione internazionali. Trent’di eccellenza nel panorama coreografico mondiale. Trent’di. Dal 25 febbraio al 2 marzo al Teatro Vascello con Recollection of aContemporary Ballet – realtà di punta dellacontemporanea italiana sostenuta dal Ministero fin dal 2000 e guidata dai due fondatori, la direttrice generale Valentina Marini e il coreografo residente e direttore artistico Mauro Astolfi – celebra finalmente “i suoi primi 30” nellache l’ha vista nascere e svilupparsi fino ad essere apprezzata in tutto il mondo per la qualità tecnica, l’originalità espressiva e un incessante impegno produttivo.