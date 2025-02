Padovaoggi.it - “Dalle galline al Quirinale”, i nuovi racconti di Damiano Toniolo: il 16enne promosso alfiere da Mattarella

Leggi su Padovaoggi.it

torna con un nuovo libro:al(Mediagraf Edizioni, 2024) in cui racconta la sua passione per gli animali e per l’agricoltura. Nel suo secondo libro il giovane di Villa del Conte racconta queste sue passioni attraverso le esperienze concrete che le hanno.