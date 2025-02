Tvplay.it - Dalla Juve all’Inter, è davvero successo: l’erede di Calhanoglu per 30 milioni

In casa Inter si pensa al futuro e la società nerazzurra sarebbe pronta ad un clamoroso colpo di mercato, a centrocampo.Una vittoria di misura e piuttosto sofferta ha regalatoil momentaneo primato in classifica, tre punti sofferti ma fondamentali nell’anticipo del ventiseiesimo turno di serie A contro il Genoa. Decide ancora una volta Lautaro Martinez che nonostante le critiche prosegue a segnare e risultare decisivo, e ora inizia una fase cruciale della stagione nerazzurra., èdiper 30(Lapresse) TvPlaySe Lautaro continua a far bene c’è chi invece non convince e negli ultimi mesi ha alternato grossi alti e bassi. Stiamo parlando del centrocampista nerazzurro Hakan, faro per il club nell’anno dello scudetto, e che invece quest’anno ha alternato prestazioni deludenti e alcune con grossi problemi fisici.