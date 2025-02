Sololaroma.it - Dahl strega il Benfica: “Impressionante, lo riscatteremo”. Prima gioia per Belotti

Finalmente un weekend tranquillo per squadra e tifosi della Roma, da passare in famiglia all’aperto. Solo il preludio ad una serata, quella di lunedì, dove la concentrazione tornerà sul campo, con i ragazzi di Ranieri impegnati nella gara trappola contro il Monza, ultimo in classifica e con un disperato bisogno di punti. Senza i giallorossi tra ieri ed oggi, è una buona occasione per fare un giro per l’Europa e, dato che giovedì scorso ha portato bene, fare tappa in Portogallo. Lì c’è unche ha anzitutto esultato per ladi Andrea.Un gol dei suoi quello contro il Boavista, con il piedone messo al momento giusto sul cross di Bruma, e alla quinta apparizione con i lusitani il Gallo ha finalmente potuto alzare la cresta. L’ultimo italiano ad andare a segno con la maglia deldi lui gioca guarda caso con la Roma, e trattasi di Bryan Cristante, che rilanciò la sua carriera proprio nella penisola iberica.