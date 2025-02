Lettera43.it - Da Zelensky al 4 per cento ai preservativi per Hamas: le bufale di Trump dall’insediamento

Donald, si sa, ha sempre cavalcato teorie del complotto e fake news. E nell’ultima, vittoriosa, campagna elettorale non si è smentito. Un vizio che il presidente ha mantenuto anche dopo l’insediamento alla Casa Bianca. Come dimostra l’ultima bufala sul gradimento di Volodymyr, che a dire di The Donald sarebbe sprofondato a un misero 4 per. In realtà il presidente ucraino, secondo i sondaggi, può ancora contare sulla fiducia del 57 perdei connazionali. Ma questa, appunto, è stata solo l’ultima fake messa in giro dal Commander in Chief. Ecco le altre, messe in fila dalla Cnn.Perè responsabile dell’invasione russaSempre a proposito di Ucraina, sposando la propaganda del Cremlinoha apertamente accusatodi essere responsabile dell’invasione russa, in quanto avrebbe potuto «fare un accordo subito» per evitare il conflitto.