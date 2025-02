Quifinanza.it - Da D’Annunzio ad Armani: 160 anni di Rinascente tra stoffa e mito

Più che una storia aziendale, quella dellaè un viaggio lungo 160, quasi quanto la storia d’Italia, tra commercio, cultura e società. Un percorso segnato da innovazioni audaci, collaborazioni illustri e una continua capacità di anticipare e interpretare il gusto italiano e internazionale. Da semplice bottega a icona del commercio italiano, ecco come un grande magazzino è diventato una lente privilegiata per osservare le trasformazioni economiche e culturali del nostro Paese.I fratelli Bocconi e il debutto nel commercio tessileEra il 4 giugno 1865 quando scattò la scintilla imprenditoriale che incendiò il cuore di Milano. Luigi e Ferdinando Bocconi erano due fratelli che con stoffe, visione e sfacciataggine, trasformano una bottega artigianale in un motore industriale da oltre cento dipendenti, tutti impegnati a sfornare abiti maschili già pronti da indossare.