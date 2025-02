Ilgiorno.it - Da Corte Olmetto a Casa dei Saggi. Tutti i progetti per i più fragili

L’inaugurazione di Villa Verbano a Cesano chiude un ciclo che in poco più di tre mesi ha visto l’avvio sul territorio di 3 strutture destinate atà sociali. Lo ha rivendicato Agata Dalò, vicepresidente dell’assemblea dell’Ambito Territoriale di Desio, organo di rappresentanza politica che sovraintende gli interventi sociali del Piano di zona. "Dalladi Desio per il percorso di autonomia di persone disabili alladeidi Bovisio Masciago per le persone anziane, fino ad arrivare oggi a Villa Verbano per dare risposta alle emergenze abitative, tutte finanziate attraverso il Pnrr, siamo riusciti a dare risposte concrete al territorio, grazie a un intenso lavoro di squadra che ha saputo andare oltre le differenze politiche e questo ci deve rendere particolarmente orgogliosi".