Da Coalizione al Pd, molti no nella maggioranza

"Laha già votato contro ordini del giorno che facevano riferimento a queste proposte. E noi ribadiamo la nostra contrarietà". Le parole espresse in Aula sono di Detjon Begaj (foto), consigliere dicivica, in prima fila tra i contrari della proposta Ascom che punta ad assegnare alcuni alloggi Acer alle forze dell’ordine. Una posizione in linea con quella della vicesindaca Emily Clancy, ma che trova proseliti anche nel resto della. Dal Pd alle liste ’Anche Tu Conti’ e ’Lista Lepore’. Filippo Diaco, ex numero uno delle Acli, oggi consigliere di ’Anche Tu Conti’, dà l’assist ad alcuni sindacati di polizia, ricordando la necessità "che i militari una volta a casa riposino. Non è possibile che le forze dell’ordine lavorino 24 ore su 24, mettendo in pericolo anche le proprie famiglie".