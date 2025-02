Cityrumors.it - Cybersicurezza, Italia ancora sotto attacco hacker: ecco la situazione

Leggi su Cityrumors.it

Non si placa l’ondata di cyber attacchi nei confronti di importanti siti istituzionale e di governoni da parte dirussi, questa volta violato anche il sito della premier MeloniQuello della guerra informatica è infatti uno dei fronti più caldi in questi anni di conflitto tra Ucraina e Russia, con attacchi continui alle infrastrutture digitali di Kiev e di tutti i suoi alleati e sostenitori. Ma stavolta le azioni condotte da questidi nazionalità russa, sembrano avere un riflesso diplomatico ben preciso, quasi un avallo ufficiale da parte di Mosca. Non è la prima volta che gliriescono a fare breccia nei sistemi di aziende pubbliche e privatene, nei siti governativi, nei trasporti e in quelli bancari.la– Cityrumors.