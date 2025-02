Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Trump contro Zelensky e Ue: “Europa? Non hai voce come Simone Le Bon a Sanremo”. L’imitazione è imperdibile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizionei panni di un esilarantee l’.L'articoloe Ue: “? Non haiLe Bon a”.proviene da Il Fatto Quotidiano.