Cristina Mezzaroma si racconta tra sociale e vita privata | Non mi vergogno di far vedere sentimenti Claudio molto più riservato’

(Adnkronos) – “Per anni sono stata la figlia di, la mamma di, la moglie di, la sorella di, e per un periodo la cognata di, oggi ho deciso di svelare chi è”. Con queste parole inizia l’intervista a, Presidente della Fondazione 1900 SS Lazio, e moglie del senatore e presidente della LazioLotito, a Dribbling in onda su Rai2. “Quando mi chiama Chicca capisco che è tranquillo, altrimenti mi chiama”,. “Io ho avuto la fortuna di avere mio padre che ha tanto faticato, e a lui vanno tutti i meriti, e mio marito che mi dà l’agio di poter fare alcune cose. Ho potuto scegliere tra il lavorare e seguire un figlio, ma non me lo sono forse neanche goduto, perché sono una persona ansiosa, ho vissuto tutto con affanno, ansia e ora me lo ritrovo un giovane uomo.