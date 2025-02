Iltempo.it - Cristicchi spiazza Mara Venier: di cosa parla davvero "Quando sarai piccola"

No, "" nondi Alzheimer. Simonedella canzone presentata al Festival di Sanremo nel corso della puntata del 23 febbraio di Domenica In, su Rai1. Ospite diil cantautore romano ha spiegato: "Mia madre è stata colpita da un'emorragia cerebrale molto dura". "Mia mamma a 40 anni ha perso il marito, con 3 figli da crescere. E' un esempio di forza interiore straordinaria, nonostante abbia tutto il diritto di maledire la vita riesce ancora a sorridere. E questo è il più grande insegnamento", dice. Contrariamente a quanto ipotizzato da media e pubblico, la canzone non fa riferimento all'Alzheimer. "Mia madre è stata colpita da un'emorragia cerebrale molto dura. E' stato un fulmine a ciel sereno, non sei mai preparato. E' sempre difficile, quasi impossibile accettare unadel genere.