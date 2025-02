Panorama.it - Crisi Napoli: Conte, tutto qui?

L'unica buona notizie per i tifosi delè che il mese di febbraio è finito. Calendario alla mano, il big match scudetto contro l'Inter sarà a marzo e la speranza di tutti è che, strappando la pagina di febbraio, la squadra di Antoniotorni a fare calcio con la stessa intensità, applicazione e qualità che è valsa la vetta della classifica dall'inizio di settembre al momento del ko subito a Como. Si può parlare diper ilche a febbraio ha messo insieme la miseria di 3 punti in quattro giornate. Solo superficialmente si può evocare la sfortuna dei pareggi incassati in extremis contro Roma e Lazio, partite (sopratla seconda) di grande sofferenza così come quella al Maradona con l'Udinese e il secondo tempo in riva al lago.Il beldell'autunno e della prima parte dell'inverno è svanito.