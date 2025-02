Quotidiano.net - Cresce A21 Holding. Ricavi raddoppiati. Fatturato a 110 milioni

Il 2024 chiuso conin crescita a 110, quasi il doppio rispetto ai 60 di tre anni fa, e con l’obiettivo di arrivare a 130 nel 2025 e a 200 nel 2027. Sono i numeri più che positivi di A21, società operativa e di investimento nata per creare il miglior gruppo italiano nelle riparazioni automotive. Il gruppo, che ha il quartier generale a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, conta circa 300 collaboratori di cui 250 in ambito carrozzeria e prevede ulteriori assunzioni nei prossimi mesi. Il risultato raggiunto nel 2024 dallaattraverso le tre società operative che controlla al 100% (CarSafe, Autosicura e Innova) e con Car Solution Rent di cui possiede il 51%, è il frutto di una strategia di successo. "L’anno trascorso è stato il culmine di un solido piano industriale che ci ha permesso di diventare il player leader nel settore delle riparazioni auto – commenta Matteo Massone, ad di A21–.