Ilgiorno.it - Covid, cinque anni fa. Omaggio alle vittime: "Fu drammatico"

Leggi su Ilgiorno.it

Autorità e cittadini di Casalpusterlengo, adallo scoppio della pandemia, si sono ritrovati ieri d9.45, per un momento di preghiera, al memoriale “Sassi di memoria e comunanza“ di via Don Minzoni, il primo luogo simbolo inaugurato nel Basso Lodigiano e che ricorda ledel. L’idea era stata suggerita dal professore e artista Ottorino Buttarelli. "Il 21 febbraio difa è cambiata la nostra vita – ha esordito il sindaco Elia Delmiglio durante la commemorazione –. Il territorio, primo in Europa, ha affrontato il-19, un’esperienza dolorosa e drammatica, che ha segnato profondamente l’animo della comunità. Ma le comunità hanno saputo reagire fin da subito, dimostrando coesione, resilienza, umanità e solidarietà". "Non dimenticherò mai le prime telefonate, il dolore delle persone che perdevano i propri cari, senza nemmeno salutarli, le riunioni operative, la complessità nel far capire alla cittadinanza i primi provvedimenti, l’animo gentile e generoso dei tanti volontari, lo spirito di servizio delle forze dell’ordine, di medici e personale sanitario in trincea – ha aggiunto –.