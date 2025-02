Covid 19, l’invisibile virus killer che falciò migliaia di vite in Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Invisibile. Come tutti iera invisibile, eppure i suoi effetti furono devastanti. Il19 cinque anni fa segnò per sempre la nostra vita, in particolare quella di noi bergamaschi che abbiamo pagato più di tutti questa pandemia. Tanto che Bergamo è stata definita la Wuhan occidentale.Il campo B1 del cimitero monumentale di Bergamo è la testimonianza concreta di quanti furono i morti. Così come tanti cimiteri delle nostre valli. A questo si aggiungono le centinaia di urne cinerarie delle molte vittime che non ebbero funzioni religiose o laiche per la sepoltura, ma solamente una deserta e silenziosa tumulazione.Si moriva così. Cinque anni fa. I sacchi neri dei cadaveri sono ancora nei nostri occhi. Le maschere per la respirazione ventilata, le bombole di ossigeno introvabili, così come i farmaci contro la febbre e le mascherine.