Inter-news.it - Costacurta e gli elogi: «Barella diamante italiano. Asllani cresce bene all’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandrohaato il Genoa per il modo in cui ha approcciato alla gara contro l’Inter, sottolineando poi il valore di due calciatori nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha superato il Genoa con il punteggio di 1-0 nell’ultima sfida del campionato di Serie A. Il club nerazzurro, che si trova ora a +1 sul Napoli, ha conseguito una vittoria non semplice contro i liguri. Il livello raggiunto dalla squadra di Patrick Vieira è infatti importante, sia sul piano della tenuta fisica nel corso dei 90 minuti che della mentalità mostrata nell’arco di un incontro. Sul punto si è espresso Alessandroa Sky Sport: «Per me la novità è stata l’intensità del Genoa, per me una vera sorpresa contro i nerazzurri. Per quanto riguarda i nerazzurri,ha veramente tutto. Per me è ildel calcio