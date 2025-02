Inter-news.it - Costacurta commenta Inter-Genoa: «Vieira bravo e pratico. Inzaghi, vittoria fondamentale!»

Alessandroha parlato al termine di, match che i nerazzurri sono riusciti a vincere per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez.IL RAGIONAMENTO – Alessandrosi è espresso a Sky Sport su, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. L’ex calciatore ha posto l’accento sulla buona impressione che gli ha fatto la squadra ligure: «. Le gare vinte contro le ultime 4, pareggiato contro Torino e Como, si è sistemato in una situazione di calma. Ho un giudizio positivo sull’operato di, il quale ha sostituito un allenatore che stava facendo bene, ossia Gilardino. Per l’eravincere, soprattutto perché si trovava in un periodo non dei migliori. In tal senso, ladi stasera ha un peso molto rilevante».