Ilfattoquotidiano.it - Così Osimo diventa il laboratorio di Acquaroli per blindare le Regionali nelle Marche: verso un patto con l’ex governatore centrista Spacca

Un federatore che unisca il centrodestra, dilaniato dalle lotte interne, e che eviti una brutta figura alla coalizione in vista dellein programma tra autunno e primavera.le elezioni comunali di, cittadina di quasi 35mila abitanti,un crocevia fondamentale per ildelle, Francesco, fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La giunta di centrodestra della città è rimasta in piedi solo pochi mesi: dopo la vittoria nel giugno 2024, è stata commissariata dopo soli 3 mesi per le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, dovute all’implosione della sua maggioranza. Per questo l’importante centro marchigiano tornerà alle urne in primavera e diventerà, come raccontano anche i retroscena di alcuni giornali, daper lepreviste tra settembre e ottobre.