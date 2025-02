Formiche.net - Così Med-Or accende i riflettori sulla sicurezza climatica

Leggi su Formiche.net

I cambiamenti climatici non sono solo una questione ambientale, ma una sfida complessa che coinvolge, economia e geopolitica. Il primo quaderno pubblicato dalla Med-Or Italian Foundation, intitolato “Cambiamenti climatici e: una sfida globale”, analizza in profondità le implicazioni di questo fenomeno, con un focus particolareregione del Mediterraneo.Clima e: un legame sempre più strettoEventi estremi come alluvioni, incendi e siccità stanno diventando sempre più frequenti, con conseguenze direttestabilità delle infrastrutture, laalimentare e la coesione sociale. L’innalzamento del livello del mare minaccia aree costiere densamente popolate, mentre le ondate di calore estreme stanno modificando ecosistemi e dinamiche economiche, con un impatto diretto sulle migrazioni e sulle tensioni geopolitiche.