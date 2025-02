Cultweb.it - Cos’è la bigoressia e perché si sta diffondendo nella GenZ?

Negli ultimi anni, il culto dell’immagine ha assunto un ruolo sempre più centrale, alimentato dai social media e dagli standard estetici imposti dalla cultura contemporanea. In questo contesto si inserisce la, un disturbo psicologico legato alla percezione del proprio corpo, caratterizzato da un’ossessione per l’aumento della massa muscolare. Questa condizione, nota anche come dismorfia muscolare, colpisce prevalentemente i giovani uomini, ma negli ultimi anni ha mostrato una crescita significativa anche tra le donne. Naturalmente, non riguarda le persone che amano fare attività fisica o andare in palestra, ma si riferisce a un grave disturbo psichico.due ragazze si passano un integratore (fonte: FreePik)Laè un sottotipo del disturbo da dismorfismo corporeo (BDD, Body Dysmorphic Disorder), in cui l’individuo sviluppa una preoccupazione eccessiva e irrazionale riguardo alla propria muscolatura, percependola come insufficiente o inadeguata, anche quando oggettivamente non lo è.