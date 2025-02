Metropolitanmagazine.it - Cosa succede se dovesse morire il Papa durante il Giubileo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La morte di unilè un evento mai accaduto nella storia. La procedura in caso di morte di un Pontefice è un iter ormai consolidato sia dal diritto canonico che dalla tradizione:Sede Vacante e Conclave:la “Sede Vacante”, tutti i poteri delcessano e la chiesa viene temporaneamente amministrata dal Camerlengo. Entro 15-20 giorni si convoca il Conclave. Il Conclave è un assemblea in cui i cardinali elettori si riuniscono nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo.Constatazione del decesso: Dopo la costatazione da parte dei medici, subentra il Camerlengo, una delle figure èiù all’apice della gerarchia ecclesiastica. Il Camerlego ha il compito di accertare ufficialmente la morte deltoccando la fronte del defunto con un martelletto d’argento e chiamandolo per nome tre volte.