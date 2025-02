Liberoquotidiano.it - "Cosa ci è andata a fare": Fratoianni fuori controllo, insulta Meloni per il messaggio agli Stati Uniti

Ai nostri alleati dico "non abbiate paura a dire che la patrimoniale si puòanche in Italia, certo che va fatta a livello internazionale, che paura avete a dire che bisogna restituire dignità al lavoro, noi diciamo no alle deroghe al patto di stabilità per le spese militari, più aumentano le spese più aumentano le guerre". Lo dice Nicola, segretario di Sinistra Italiana, intervenendo per le conclusioni alla conferenza nazionale eletti ed elette di Avs di Napoli. Insomma il chiodo fisso della sinistra è tornato. Del resto era stato lo stessonella giornata di ieri aveva raccolto alcuni venti che arrivano dalla sinistra d'oltralpe che appunto portano la tempesta di una supertassa sul patrimonio: "E dalla Francia arriva anche unall'area progressista: una tassa sui super ricchi si puòanche in un solo Paese e aprire il dibattito nei paesi europei può aiutare a costruire una proposta che riguarda tutti glieuropei.