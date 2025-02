Lanazione.it - Corsa campestre, ad Altopascio il Gran Prix Csi

, 23 febbraio 2025 – Un'autentica sfida nella natura quella andata in scena ad, dove sotto l'egida del Csi e con l'organizzazione della Podistica Altopascese TAU, si è svolta la terza prova del circuito di, ildel Csi L'evento, aperto a tutti gli enti di promozione, ha visto al via sia il settore assoluto che le categorie giovanili, con partenze differenziate per fasce d'età. Oltre 500 gli atleti in gara, immersi in un'atmosfera che richiamava le leggendarie competizioni di Cross Country inglese. Il vero protagonista della giornata è stato il fango, che ha reso il percorso insidioso e altamente selettivo, mettendo a dura prova la resistenza e la tecnica dei partecipanti. L'evento si è svolto con l'assistenza medica della Misericordia die il patrocinio del Comune.