Corriere dello Sport | Napoli sorpresa Billing dal 1? a Como | Anguissa verso il riposo in vista dell’Inter

: “dal 1? ailin”">Possibile novità dell’ultima ora per ilindella sfida contro il. Secondo quanto riportato dal, Antonio Conte starebbe valutando l’ipotesi di schierare dal primo minuto il centrocampista danese Philip, arrivato a gennaio e finora mai impiegato in campionato. Una scelta inattesa ma comprensibile alla luce del big match contro l’Inter in programma sabato al “Maradona”., apparso meno brillante nelle ultime uscite e soprattutto diffidato (l’unico della rosa), potrebbe infatti rifiatare per non rischiare la squalifica inscontro diretto con i nerazzurri. L’inserimento disarebbe così l’undicesima variazione tattica nelle ultime undici partite: un dato che evidenzia la flessibilità e la capacità di adattamento che Conte ha saputo imprimere alla squadra.