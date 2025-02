Sport.quotidiano.net - Corri Seano, foto e vincitori della corsa

(Prato), 23 febbraio 2025 – L’undicesima edizione", organizzata dalla Jolly Runner di, ha confermato il grande seguitomanifestazione, con oltre 400 partecipanti, metà dei quali non competitivi. Il percorso, di 15 km, ha offerto ai podisti una sfida impegnativa tra le suggestive colline del Montalbano. Partenza e arrivo a, con il quartier generalegara situato presso la Casa del Popolo, accanto al parco monumentale "Quinto Martini", che ospita 36 sculture in bronzo dedicate alla vita rurale. Anche quest’anno, il passaggio sul ponticello pericolante è stato interdetto, costringendo gli organizzatori a predisporre una deviazione più lunga per portare i podisti alla linea di partenza. La competizione si è svolta sotto l’egidaUISP pratese, che ha gestito cronometraggi e classifiche.