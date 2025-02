Ilrestodelcarlino.it - Correggio, ladri in azione in bar di via della Pace

(Reggio Emilia), 23 febbraio 2025 – Si allunga ulteriormente l’elenco dei furti in esercizi commerciali nella Bassa. Anche la scorsa notte l’ennesima intrusione in un bar, stavolta annesso a una stdi servizio su via, cittadina più volte presa di mira dai soliti ignoti negli ultimi tempi, senza risparmiare bar, pizzerie, negozi in genere e molte abitazioni private. Verso le quattro è scattato l’allarme con la mobilitvigilanza privata e dei carabinieri. In viasono stati avviati accertamenti dopo aver scoperto che iavevano forzato una porta laterale per poi introdursi nel locale pubblico, puntando al denaro del registratore di cassa. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto, che risulta molto simile ad altri episodi accaduti di recente nella zona.