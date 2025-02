Internews24.com - Correa, pagelle flop per Inter Genoa: spunta quel voto, i giornali lo dicono davvero…

Correa non è riuscito ad incidere in questo Inter-Genoa. Ecco cosa dicono di lui i giornali oggi. È stato tra i pochi flop di Inter-Genoa. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani per il bomber di Simone Inzaghi. Dopo le difficoltà palesate da Taremi con la Juve il tecnico ha puntato sull'argentino, una scelta che però non ha pagato a pieno. Così i quotidiani:

Gazzetta dello Sport 5: Inconsistente, mai un guizzo. Si nota solo perché "respinge" un tiro pericoloso di Dumfries. Esce per infortunio, ma avrebbe meritato lo stesso la sostituzione.

Tuttosport 5: La partita del Tucu dura la bellezza di 42 minuti in cui è il solito vorrei ma non posso

Corriere Sport 5: Alla prima da titolare dopo un lungo infortunio, dura meno di un tempo prima di alzare nuovamente bandiera bianca per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro