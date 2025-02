Napolipiu.com - Corbo: “Conte e il Napoli: genio compreso o incompleto?”

Leggi su Napolipiu.com

: “e il?”">Cappuccino e cornetto appena finiti, neanche il tempo di pensare all’aperitivo e già inizia una delle gare più delicate della stagione. Como-non è solo un appuntamento di campionato, è una partita che vale metà scudetto, una sfida di identità, di filosofie di gioco opposte e di visioni di futuro.Antonio, sulle pagine di Repubblica, analizza il momento chiave che sta vivendo la squadra di Antonio, proiettata in una corsa scudetto tanto affascinante quanto logorante. Il tecnico, nel consueto equilibrio tra orgoglio e inquietudine, ammette: «Mi piacerebbe anche sedermi su una squadra in pole position, con basi solide. Ma intanto mi prendo i meriti per aver fatto tanto anche quest’anno».e il?Arrivato in undecimo in classifica e in piena crisi, Antonioha ribaltato la situazione.