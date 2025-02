Coppe europee 2025 2026 | ecco quanti posti spettano alla Serie A il regolamento

Leggi su Sportface.it

La stagione entra nella sua fase calda e decisiva. E, come ogni anno, cominciano i calcoli per chi può entrare nelle zone: Champions League, Europa League, Conference League.ci sono a disposizione? E il ranking Uefa? Andiamo a capire la situazione anche perché c’è una variabile impazzita, la Coppa Italia.A DISPOSIZIONE PER L’ITALIAAll’Italiadi diritto setteper ledella stagione: le prime quattro si qualificano per la Champions League, la quinta e la vincente della Coppa Italia volano in Europa League e la sesta del campionato si qualifica per i playoff di Conference League. Questo è sempre all’inizio della stagione. Poi, mano a mano, possono esserci delle variazioni in corsa. E andiamo a vedere perché.LA VARIABILE COPPA ITALIACome detto in precedenzasquadra che vince la Coppa Italia spetta di diritto un posto in Europa League.