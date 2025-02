Coppa del Mondo Paris terzo in SuperG | Molto più convinto dei miei mezzi

Leggi su Ilfaroonline.it

Podio azzurro con Dominikneldi Crans Montana. Per il velocista italiano è il 48esimo podio grazie alposto con il tempo di 1.21.92 alle spalle del padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, in 1.21.53, al 45esimo successo in carriera e l’ottavo di questa stagione.Alle sue spalle il connazionale Alexis Monney in 1.21.81. Ottimo quinto posto per l’altro azzurro Mattia Casse. Gran gara anche per Christof Innerhofer, che chiude 12esimo.“Oggi è stata una giornata più positiva rispetto a ieri. Le condizioni non erano così facili e non era facile seguire bene il tracciato, che presentava parecchie insidie – ha detto– Ho fatto qualche piccolo errorino, ma complessivamente ho mantenuto una buona velocità per tutta la pista. Sono riuscito a sciare meglio rispetto alla discesa e ilposto è ottimo.