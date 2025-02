Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma Massa conquista l’oro anche nella spada a San Paolo

Leggi su Ilfaroonline.it

San, 23 febbraio 2025 – È tutta d’oro la trasferta di Sanper Micheleprima tappa del 2025 didel. Nel sabato brasiliano il fermano vincela gara dimaschile categoria B e bissa così il successo nel fioretto di giovedì,ndo la prima vittoria internazionalenell’arma non convenzionale.Micheleha iniziato la sua grande presentazione con il successo per 15-6 sull’israeliano Rada negli ottavi di finale. Il marchigiano ha proseguito la sua giornata con la vittoria nei quarti (15-3) sul brasiliano Monteiro da Silva assicurandosi la seconda medaglia del suo weekend sudamericano. In semifinale ancora un risultato netto per l’azzurro classe 2004 che con il punteggio di 15-7 ha avuto la meglio sul atleta paralimpico neutrale Pranevich.