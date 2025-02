Coppa del Mondo di Pista Lunga | Lollobrigida-Giovannini fanno doppio podio in Polonia

Leggi su Ilfaroonline.it

Nella città di Tomaszow Mazowiecki, edificata circa 100 km a sud-ovest di Varsavia, è giunta a compimento la quinta tappa delladeldi pattinaggio di velocità su. La giornata conclusiva è stata dedicata alle mass start, alla Gara-II dei 500 metri e alle Team Sprint. Ovviamente, in chiave italiana c’era grande attesa soprattutto attorno alle partenze in linea.Non ha tradito le attese Francesca(Aeronautica Militare), brava a destreggiarsi tra un nugolo di avversarie nella fase finale dell’ultimo giro, durante il quale ha risalito il gruppo di testa sino alla seconda posizione. La trentaquattrenne laziale, al quintostagionale e al ventitreesimo della carriera indel, ha chiuso in scia all’olandese Marijke Groenewoud, dominatrice del format, e davanti alla canadese Ivanie Blondin.