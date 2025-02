Anteprima24.it - Controlli notturni nel Napoletano, in campo decine di carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutia nord della Provincia di Napoli per idel gruppo di Castello di Cisterna condi militari impiegati. Proprio a Castello idella locale compagnia hanno setacciato le strade della zona. A farne le spese Vincenzo Mele, 36enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine. Ihanno fermato il 36enne in via Leopardi e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo modello 357 magnum. Cinque i proiettili all’interno dell’arma pronta a sparare e che è risultata rubata nel luglio del 2023. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma da sparo con relativo munizionamento.