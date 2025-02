Ilgiorno.it - Contro la violenza di genere. Corso di “recupero“ per stalker

È possibile imparare - o re-imparare - a fare il marito o compagno abbandonando per sempre comportamenti violenti e condotte di stalking e molestie? La risposta è no, da soli è quasi impensabile, ma esiste un servizio finalizzato proprio a tentare di raggiungere questo obiettivo di cambiamento. Sempre più frequentemente anche le cronache locali menzionano casi di uomini, responsabili per lo più di atti persecutori e violenze domestiche, nei confronti dei quali la Polizia di Stato di Sondrio adotta la misura di prevenzione dell’Ammonimento. Questo provvedimento, emanato dal questore, rappresenta sì una rapida ed efficace risposta in fatto di tutela alle vittime di tali comportamenti, ma prevede anche per l’ammonito un perobbligatorio che potremmo definire "di". Ad occuparsene è il Centro trattamento condotte lesive e violente, un servizio di Asst Valtellina e Alto Lario che risponde, in modo nuovo e integrato, al problema dellanelle relazioni.