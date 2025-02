Ilgiorno.it - Contro la Milano Meda a pagamento, petizione di sindaci e Pd al Pirellone: “I centri abitati saranno soffocati dal traffico”

Novedrate (Como) – Laa pagaamento rischia di aumentare in maniera considerevole illungo la Novedratese, già messa a dura prova dalordinario. “Sosteniamo i, anche quelli della provincia che stanno dimostrando tutta la loro preoccupazione - spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale Pd -. Grazie all’istituzione del tavolo permanente in Regione Lombardia abbiamo ottenuto l’avvio dello studio del piano delanche per il Comasco. È evidente che, per evitare di pagare questo scandaloso pedaggio, i mezzi si riverseranno nei, creando una situazione insostenibile e peggiorando la qualità della vita di abitanti e pendolari”. Il Pd ha promosso unache chiede la gratuità della tratta, raccogliendo oltre 10mila firme. “Il cantiere non inizierà prima di novembre.