Conti svuotati dopo prelievo al Bancomat, altri casi tra Bollate e Arese

Leggi su Ilnotiziario.net

Un normalealfinisce con il conto corrente quasi svuotato per un addebito folle, ben oltre la quota prelevata. E’ successo a diverse persone negli ultimi giorni, in alcune filiali di Banca Intesa, compresa quella di, come abbiamo raccontato. Testimonianze arrivano anche dalla filiale di, dove venerdì alcuni clienti si sono .