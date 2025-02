Rompipallone.it - Conte, segnali di addio: ha già in mente la prossima panchina

Rallenta il Napoli dinella corsa scudetto, l’allenatore è contrariato: gli indizi sull’a fine stagione e una possibile nuova avventuraNiente è ancora deciso, con oltre un terzo di campionato davanti, uno scontro diretto da giocare lasettimana e una situazione ancora di equilibrio in classifica. Ma di certo, questo weekend rappresenta un duro colpo alle ambizioni di scudetto del Napoli. Dopo una lunga permanenza in vetta alla graduatoria, gli azzurri hanno perso il primato, subendo il sorpasso da parte dell’Inter dopo la sconfitta maturata contro il Como.La squadra partenopea ha commesso gravi errori nel match in trasferta contro i lariani. Aveva rimediato al clamoroso autogol di Rrahmani in avvio, pareggiando con Raspadori e disputando un ottimo primo tempo in cui avrebbe probabilmeritato il vantaggio, ma subendo nella ripresa l’iniziativa della squadra di Fabregas.