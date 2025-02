Terzotemponapoli.com - Conte: “Perdita di fame e cattiveria, la sconfitta non può essere tollerata”

La delusione per lacontro il ComoAl termine dellacontro il Como, Antonioha parlato in conferenza stampa, analizzando la partita e prendendo su di sé la responsabilità del risultato negativo. Il tecnico del Napoli ha espresso il suo disappunto per il calo mentale della squadra nel secondo tempo, sottolineando come la partita sia cambiata rispetto al buon primo tempo giocato dai suoi uomini.: Il calo mentale e la “” mancata“Abbiamo dominato il primo tempo, nonostante un incidente di percorso”, ha dichiarato. “Nel secondo tempo abbiamo fatto l’opposto di quello che ci eravamo detti”. Il tecnico ha ammesso che la squadra ha perso “”, aspetti che ritiene fondamentali per ottenere buoni risultati. “Lanon deve”, ha affermato con decisione, sottolineando che la squadra devein grado di mantenere alta l’attenzione e l’aggressività mentale, anche sotto pressione.