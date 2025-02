Calciomercato.it - Conte pensa all’addio: sfida complessa per De Laurentiis, chi può arrivare al Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Incertezza sul futuro del tecnico azzurro: ecco gli allenatori che potrebbero fare comodo alper la prossima stagioneAntoniomisterioso sul proprio futuro, nonostante un contratto che lo leghi alper i prossimi 2 anni. Ma in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Como, fa capire che è un uomo ambizioso e non gli basta una piazza calda come quella partenopea.Maurizio Sarri, Antonioe Gian Piero Gasperini (LaPresse) Calciomercato“Sarebbe carino partire dal primo anno in pole position, con una squadra forte, con basi solide”, dice misternel silenzio assoluto della sala stampa. E alla domanda più netta sul futuro prossimo al, l’allenatore dribbla come i suoi Politano e Raspadori sanno fare: “Dobbiamo lavorare, crescere se c’è la possibilità di farlo e poi vediamo”.