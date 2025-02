Ilnapolista.it - Conte: «Nella ripresa siamo entrati in campo remissivi, il Como aveva più fame di noi»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta arrivata contro ilLe parole diCosa non è andato? «Il primo tempo era piaciuto molto, anche perché dopo l’infortunio del gol non ciabbattuto.mo ripesò a giocare e a fare la partita, quello su cui c’è da interrogarci è il secondo tempo.con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. È entrata una squadra remissiva fin dalla palle da dietro, abbiamo iniziato a fare solo una cosa. Ci sono degli step a livello mentale che bisogna fare, c’è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità e questo dispiace perché alla fine sono io l’allenatore e devo lavorare anche sul discorso mentale».In carriera hai avuto tante battaglie testa a testa per i campionati, pensi che una sconfitta ora possa essere un trampolino per la sfida con l’Inter?«È una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata perché a livello mentale abbiamo mostrato delle crepe.