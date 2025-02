Spazionapoli.it - “Conte ha cambiato tutto”, Fabregas lascia di sasso

Como Napoli 2-1, arrivano le dichiarazioni al miele di Cescnei confronti del Napoli e di Antonio.Il Como compie l’impresa: dopo la vittoria contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, battuto anche il Napoli allo stadio Sinigaglia. Nulla da fare per gli azzurri di Antonioche tra molteplici difficoltà non sono riusciti a sfruttare l’occasione per il nuovo sorpasso ai danni dell’Inter.Cescha rito alcune dichiarazioni sulla partita e principalmente sulla difficoltà di una squadra di grande qualità come il Napoli con un grande allenatore come Antonio.Como Napoli,elogia: “Hatanto”A Dazn,ha parlato dell’abilità didi cambiare diversi sistemi tattici nel corso del match:“Cosa ho detto ai miei ragazzi all’intervallo? Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, poi ci sono gli avversari ed un allenatore primo in classifica e grandi campioni.