Conte | Giochiamo con una pressione non prevista crepe mentali

sconsolato dopo la sconfitta del Napoli a Como, che ha regalato all’Inter il primo posto in classifica prima dello scontro diretto.RIPRESA NEGATIVA – Antonioa DAZN sconsolato per il secondo tempo del Napoli a Como: «Il primo tempo mi era piaciuto molto anche perché dopo un infortunio del genere ci potevamo abbattere, invece no, avevamo ripreso a fare la partita. Da interrogarci nel secondo tempo, siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio: quindi essere intensi, accettare i duelli e portare intensità. Invece è entrata un’altra squadra, siamo stati subito remissivi sin dalle palle da dietro. Ci sono anche degli step al livello mentale che bisogna fare. C’è anche bisogno di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio età. Non abbiamo fatto bene e questo dispiace, devo lavorare sul discorso mentale.